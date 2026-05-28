２７日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１８２．６０ドル高の５万０６４４．２８ドルと反発した。米原油先物相場が下落したことを受け、インフレ懸念が後退。長期金利も低下し、株式相場に追い風となった。ＮＹダウとナスダック総合株価指数はともに最高値を更新した。 ボーイング＜BA＞やホーム・デポ＜HD＞が堅調。バス＆ボディ・ワークス＜BBWI＞が急伸した。半面、ＪＰモルガン・チェース・