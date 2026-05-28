無類の勝負強さで日本人選手の歴史を切り拓いた。クリスタル・パレスMF鎌田大地は27日、UEFAカンファレンスリーグ決勝にボランチの一角で先発フル出場し、1-0の勝利に貢献。フランクフルト時代の2021-22シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)制覇に続き、日本人史上初となる2度目の欧州タイトルを獲得した。今大会の鎌田はハムストリングの負傷からの復帰後、プレーオフ以降のトーナメントで“ほぼフル稼働”。決勝までの9試合全