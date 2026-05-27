日本人トップモデルのひとり、「TAO」こと岡本多緒が、濱口竜介監督の新作「急に具合が悪くなる」で、第79回カンヌ国際映画祭の最優秀女優賞（コンペティション部門）に輝いた。同賞の受賞は日本人初の快挙として映画界を賑わせているが、歓喜の声はファッション業界からも多く上がっている。5〜10年がピークと言われるモデルの世界で20年以上トップを走り続けながら、俳優としても堅実に実績を積む岡本の姿は、次世代のロールモ