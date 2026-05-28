大阪3月限ナイトセッション 日経225先物65250+230 （+0.35％） TOPIX先物3926.0+10.5 （+0.26％） シカゴ日経平均先物65195+175 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 27日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。イラン国営テレビの報道として、米国とイランの戦闘終結に向けた覚書の枠組み案が伝えられた。これによるとイランは1カ月以内にホルムズ海峡の航行を軍