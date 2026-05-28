【テヘラン共同】イラン国営テレビは27日、米イラン間の戦闘終結に向けた覚書の草案を入手したと報じた。イラン周辺からの米軍撤退や、米軍によるイラン港湾封鎖の解除の見返りとして、ホルムズ海峡の通航が正常化されるといった内容だとしている。覚書締結の交渉が続く中、イラン側の要求が色濃く反映されている可能性がある。国営テレビによると覚書草案には、ホルムズ海峡の通航をイランとオマーンが管理することや、米イ