玄関がモワッとする、部屋干しが乾きづらい、なんか部屋が臭う……。梅雨の前後は湿気がこもりやすく、“空気の不快感”に悩まされる時期です。そこで今回は、空気を改善するグッズをホームセンター「カインズ」でピックアップ。部屋の空気を快適に整える便利アイテムをチェックしました。○空気を動かす部屋に干した洗濯物が乾きにくい、なんとなく空気がこもる。そんな時に役立つのが、空気を循環させるアイテム。エアコンと併用