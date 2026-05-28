堂安、板倉、上田の巨大ボードが登場北中米ワールドカップ（W杯）に出場する日本代表のMF堂安律、DF板倉滉、FW上田綺世の巨大ボードが東京・渋谷に登場した。これはサッカー日本代表メジャーパートナーである「みずほフィナンシャルグループ」による全長22mの巨大看板広告。渋谷駅（田園都市線渋谷 道玄坂ハッピーボード）に5月25日から31日まで掲出されている。SNSでは「見に行きたい」「後で自撮りする」「大阪でもみたい」