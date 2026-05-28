筆者友人C子の話です。運動会でも発表会でも、いつも端っこでもじもじしている息子のことを、ずっと心配していました。引っ込み思案で友達も少ない。このままで大丈夫だろうかと気をもむ日々が続いていました。ところがある日、息子は私が知らない顔を見せてくれました。そのひと言が、私の「心配」をまるごとひっくり返しました。 ずっと気になっていたこと 息子のK太は8歳。おとなしくて、自分からぐいぐい前に出るタ