アニメ『刃牙道』第2クールが6月18日よりNetflixにて世界独占配信されることが決定。第2クールのメインビジュアルが解禁された。【動画】宮本武蔵、降臨！Netflix『刃牙道』ティザー予告アニメ『刃牙道』は、2014年から2018年にわたり「週刊少年チャンピオン」にて、連載された板垣恵介による同名コミックを原作とし、“地上最強の親子喧嘩”が終結したのちの物語として展開される。現在Netflixでは『バキ』＜最凶死刑囚編＞