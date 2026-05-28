記事ポイント年間約43億膳廃棄される竹割り箸を、職人の技術でインテリア家具へ再生するアップサイクルブランド「TAKEZEN」が本格始動竹特有の「硬いが裂けやすい」性質を克服した独自製造方法を確立し、大型カウンターやラウンドテーブルも製作可能竹割り箸ならではの白色と煤竹色の2色デザインで、オフィス・店舗向けの特注サイズにも対応 年間約43億膳が廃棄される竹割り箸を、職人の手でインテリア家具へと生まれ変わらせ