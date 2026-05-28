記事ポイントスマートフォンでQRコードまたはGPSチェックインによりスタンプを集めるデジタルスタンプラリーサービス「STAMPRY（スタンプリー）」が提供開始ラリーコンプリートでデジタル証明書が発行され、ポイント・称号・ランキング機能で継続的な地域巡りをサポートグルメ・商店街・観光スポット・季節イベントなど多彩なテーマで年間を通じた継続展開が可能 地域のお店や観光スポットをスマートフォンで巡りながらスタン