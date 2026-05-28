子役の増田梨沙が26日、自身のインスタグラムを更新。新潟県のイベントに出演した際のオフショットを投稿し、反響を呼んでいる。 【写真】めっちゃキュートな小顔テーブルのラーメン鉢と比べると 増田は看板の前に立つショットとともに、「今年もながおか米百俵フェスに 出演させていただきました」と報告。23、24日に長岡市で行われた「ながおか米百俵フェス」(come fes 2026)の「みいつけた！オフロで