シンガー・ソングライターのマイリー・サイラスが、22日に開催された式典でハリウッド・ウォーク・オブ・フェームの星を授与され、感極まる場面を見せた。カントリー歌手のビリー・レイを父に持つマイリー。母でプロデューサーのティッシュ・サイラス、姉で女優のブランディ・サイラス、婚約者でミュージシャンのマックス・モランドと出席し、その功績を称え