記事ポイントオーストラリア牛肉・羊肉生産者団体MLAが父の日に合わせたキャンペーンを2026年5月25日より開始SNS・スーパー・レストランの3経路で合計1,129名以上に豪華賞品が当たるジョナサン・不二家レストラン・焼肉ウェスト・沖縄ステーキ協会の4チェーンが参加 オーストラリアの牛肉・羊肉生産者団体「ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア」（MLA）が、「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！」