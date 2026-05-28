記事ポイント京都経営塾が2026年6月24日（水）、ホテルモントレ京都で特別講演会を開催します稲盛 和夫氏の経営哲学をテーマに、立命館大学MOT大学院教授・青山 敦氏が登壇します参加費無料、定員80名で経営者・大学生など幅広い層を対象としています AI・地政学リスク・価値観の多様化が同時進行するVUCAの時代に、稲盛 和夫氏の経営哲学が改めて注目を集めています。京都市を拠点とする京都経営塾は、2026年6月24日（水）に