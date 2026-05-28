記事ポイントNRIネットコムが「AWS Summit Japan 2026」にシルバースポンサーとして出展幕張メッセにてブース出展（ブースID：P044）とセッション登壇を実施Japan AWS Ambassador監修のオリジナル冊子を数量限定で配布予定 国内最大級のAWSイベント「AWS Summit Japan 2026」が、2026年6月25日（木）・26日（金）の2日間、幕張メッセで開催されます。NRIネットコムがシルバースポンサーとして出展・登壇し、クラウド内製化支