記事ポイントエンジニア・DX人材育成サービス『TECH PLAY Academy』が2026年6月1日に『ビルスピ』へ名称変更研修プログラム・価格体系・提供体制に変更はなく、大手企業100社以上・満足度95%超・リピート率90%超の実績を継続「Builder’s Spirit（創りたい気持ち）」を略した新名称で、実践的DX・AI人材育成の姿勢を体現 パーソルイノベーションが展開するエンジニア・DX人材育成サービス『TECH PLAY Academy』は、2026年6月1