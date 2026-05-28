記事ポイント第17回「神楽坂落語まつり」が2026年6月20日・27日に赤城神社参集殿（あかぎホール）で開催されます6月20日夜席では、今秋真打昇進を控える講談師・田辺いちかと古今亭菊之丞による異ジャンル競演の二人会が実現します前売りチケットは4,500円で、菊之丞・いちか二人会以外の3公演はすでに予定枚数が終了しています 江戸から落語文化が根づく東京・神楽坂で、今年も「神楽坂落語まつり」が幕を開けます。2009年に