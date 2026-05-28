記事ポイントNintendo Switch 2ドックにかぶせるだけでホコリをガードするメッシュカバーが2026年5月27日に発売されますJoy-Con 2を装着したままカバーをかぶせられる設計で、両側面にはケーブル用の切り込みも設けられています水洗い対応（手洗いのみ）のポリエステル素材で、清潔な状態を維持できます Nintendo Switch 2を日常的にドックに接続している方にとって、気になるのがドック内部へのホコリの侵入です。サイバーガ