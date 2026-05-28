韓国政府がホルムズ海峡で「HMMナム号」が攻撃を受けてから23日ぶりに、攻撃の主体を事実上イランと特定した。ナム号を攻撃した武器がイラン製の対艦ミサイルである可能性が高いと最終判断した。朴潤柱（パク・ユンジュ）外交部第1次官は27日、政府の調査結果に関するブリーフィングで「技術分析の結果、（ナム号を攻撃した）未詳の飛行体は、イランで開発された『ヌール』系列の対艦ミサイルである可能性が高いという結論を出した