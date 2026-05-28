ドイツの自動車業界が生産縮小とコスト削減に出た中で、メルセデス・ベンツがドイツ国内工場の売却を検討中だ。ドイツ経済紙ハンデルスブラットは26日、ベンツがブランデンブルク州ルートウィヒスフェルデ工場をドイツとフランスの合弁防衛産業企業KNDSに売却する案をめぐり交渉していると報道した。1936年に設立されたルートウィヒスフェルデ工場は現在、商用ワゴン車を組み立てる施設だ。従業員約1800人が勤務し、年間生産規模は