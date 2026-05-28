記事ポイント「ピッコマAWARD 2026」マンガ部門受賞、ピッコマ BEST OF 2025でも1位を獲得漫画担当・青色まろ先生による受賞コメントと描き下ろし記念イラストが公開ピッコマで39話無料キャンペーンを2026年5月21日から6月20日まで開催中 コミックガルド連載の『お気楽領主の楽しい領地防衛』が、電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」主催の年間アワード「ピッコマAWARD 2026」マンガ部門を受賞しました。受賞を記念して、