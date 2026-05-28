記事ポイント一般社団法人ニセコプロモーションボードが、約2年の検討期間を経て地域ブランド「Niseko by Nature」を発表冬のパウダースノー一極集中から、四季を通じた自然・文化・食・ウェルネスを包括するデスティネーションへと方向性を転換ブランドサイトの公開と四季別ビジュアルアセットの整備・提供が順次開始される 北海道ニセコエリアの観光振興を担うニセコプロモーションボード（代表理事：パトリック オオタニ、