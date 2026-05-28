「え、私がスカーレット!?」【写真】この記事の写真を見る（2枚）作家の蝉谷めぐ実さんは、「風と共に去りぬ」に挑むにあたり、大いに戸惑った。執筆ではない。人気作家が役者として舞台に立つ「文士劇」で、主人公スカーレット・オハラを演じることになったからだ。「中学高校で演劇部でしたが、世界的な名作に出演することは初めてでしたし、様々な役柄になって台本を読み合わせているうちに、スカーレット役に決まったことに