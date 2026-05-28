【パリ、ロンドン共同】フランスのマクロン大統領は27日、同国が欧州に広げる方針を示している「核の傘」にノルウェーが参加することに合意したと表明した。ノルウェーのストーレ首相とパリで会談し、新たな防衛協定に署名。ノルウェーがフランスの核抑止構想に参加することが盛り込まれた。マクロン氏は記者団に「両国にとって極めて重要な一歩で、非常に野心的な協力の原動力となるだろう」と述べた。ストーレ氏も「両国の協