JR西日本によりますと、吉備線（桃太郎線）は伯備線の備中広瀬駅付近で発生している信号トラブルのため、備中高松駅～総社駅間で運転を見合わせていましたが、午前7時54分に運転を再開しました。 【写真を見る】JR吉備線（桃太郎線）午前7時54分に運転再開【28日】 伯備線は総社駅～新見駅間で運転がストップしています。（午前8時20分現在）