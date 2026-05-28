俳優の佐々木希さんは5月26日、自身のInstagramを更新。長野で山菜採りを体験したことを報告し、写真を公開しました。【写真】山菜を採る佐々木希「自然な姿がほんっとに可愛い」佐々木さんは「今年も、お友達家族と、長野県に山菜ツアー行ってきました」と報告し、10枚の写真を投稿。実際に山菜を採る様子から料理した品々まで載せています。また「子供達も頑張って採ってました」「採った山菜をお料理する前にみんなで下処理もし