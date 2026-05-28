「広島４−５ロッテ」（２７日、マツダスタジアム）確信の一打だ。手に残る感触が柵越えを伝えてくれた。０−０の二回２死。広島・持丸泰輝捕手が本拠地初本塁打となる右越えの３号ソロ。「自分のスイングで、しっかり捉えることができた」と汗を拭った。「柔らかい打撃がテーマなんです」構えた時に左脇を開け、左肘を上下させながらタイミングを取るのが特徴的だ。「いろんなことを試して、これが一番しっくりきた。今は