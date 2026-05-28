アイドルグループ「iLiFE!」の候補生、おめめが27日、自身のXを更新。液体のり「アラビックヤマト」の使用方法をめぐり、謝罪した。おめめは、このほどXで「アラビックヤマト」を前髪に塗って固定し、ヘアスタイルを整える様子を映した動画をアップ。投稿は大きな反響となった。一方で、「アラビックヤマト」を発売するヤマト社は27日、公式サイトやXに「【重要】SNSでの『アラビックヤマト』を使用した動画の拡散に関する当社から