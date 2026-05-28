「広島４−５ロッテ」（２７日、マツダスタジアム）広島は２試合連続の逆転負け。持丸泰輝の３号ソロで二回に先制し、三回は名原典彦が適時打。先発の森翔平は６回１失点と好投したが、２点リードの七回に守備の乱れもあって４点を失った。以下は、試合後の新井貴浩監督の主な一問一答。◇◇−失策と暴投から失点。「当たりも速く、キク（二塁・菊池）もベースに入り切れていなかった。その辺も込みで（坂倉を）三