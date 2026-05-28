カレー研究家の一条もんこさん（48）が28日までにXを更新。結婚を発表した。「ご報告です。『一生独身が自分には合っている』そう思っていた私が、この度48歳で結婚しました」と報告。「カレーに人生を捧げ、カレー以外の幸せをどこか遠ざけてきた私にまさかこんな日が来るとは思っていませんでした。本日発売の『一条もんこのカレーなる人生』には、カレーに救われてきた私の人生と、最後に起きたこの大きな転機を綴っています。