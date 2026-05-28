日本野球機構（NPB）は27日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。セ・リーグの捕手では26日が2位・坂倉将吾（広島）、3位・古賀優大（ヤクルト）だったが、古賀が2位に浮上し、坂倉が3位に後退した。先発投手では26日に3位だった竹丸和幸（巨人）に変わって、才木浩人（阪神）が3位に浮上。その他、セ・リーグ一塁手ではオスナ（ヤクルト）が3位浮上、パ・リーグ抑え投手