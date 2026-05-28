もふもふクマの大人気シリーズ『パディントン』シリーズ第4作で脚本を手がけるコンビが決定した。米が報じている。 『パディントン』は、マイケル・ボンドの児童文学作品『くまのパディントン』を原作とする実写映画シリーズ。最新作でペンを執るのは、『どん底作家の人生に幸あれ』（2019）のアーマンド・イアヌッチとサイモン・ブラックウェルだ。 両者は長年コンビを組んでおり、米HBOのコメディド