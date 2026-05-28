ニコラス・ケイジ主演、『スパイダーマン』シリーズ初の実写ドラマ「スパイダー・ノワール」は、モノクロ版とカラー版の2バージョンで配信される。では、どちらで観るのがいいのか？ 主演のケイジ本人は、はっきりと“理想”を語っている。 本作は、マーベル・コミックのスパイダーマン・ノワールをもとにしたPrime Videoの実写シリーズ。1930年代のニューヨ