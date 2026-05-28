サム・ライミ監督による『スパイダーマン2』（2004）でドクター・オクトパス／オットー・オクタビアスを演じたアルフレッド・モリーナが、同役への思いを改めて語っている。『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）での再演を振り返りつつ、もし再び声がかかれば「またやりたい」と前向きだ。 モリーナ演じるオットー・オクタビアスは、『スパイダーマン