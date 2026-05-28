日本橋エリアに多くのビルや物件を持つ三井不動産株式会社は、日本橋の街づくりに加えて、街の安全強化や防災に向けた取り組みも積極的に進めている。その一環として5月26日、三井不動産と東京消防庁の合同で防災訓練が行われた。火花飛び散る訓練現場を見学させてもらった三井不動産では訓練内容に力を入れており、日本橋エリアの解体予定ビルを会場に、金属扉の破壊や煙体験も交えた本格的な内容を実施。スリリングな緊張感と迫