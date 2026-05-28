元テレビ朝日社員の玉川徹氏と弁護士の結城東輝氏が２８日、コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）を休んだ。玉川氏について２５日の同番組で司会の羽鳥アナウンサーが冒頭で「玉川さんですが、ちょっと遅めの冬休みです。今週１週間お休みでございます」と発表していた。木曜コメンテーターの結城氏の欠席を羽鳥アナは「今週、玉川さんお休みで。東輝さんもきょうお休みと