「クラブの進化に合わせた打ち方をすれば、フェアウェイウッド（以下・FW）は簡単になりますよ」 という今野一哉コーチが、昔のクラブから進化してきたポイントを解説しながら、今どきFWのベストスイングをレッスン。 苦手な人ほど効果絶大！FWでのミス激減でスコアがアップする打ち方を伝授する。 「新旧」モデルで「進化」を追ったらわかった！ 大型化していない今も200cc以下のまま 新旧5モデルを「ア