“魂動デザイン”を強化するスタイリングパッケージマツダは2026年5月21日、新型「CX-5」を発売しました。約9年ぶりとなるフルモデルチェンジを受けた新型モデルは、デザインや走行性能にさらに磨きをかけたほか、後席空間の拡大など、あらゆる面で進化を遂げています。そんな新型CX-5には、魅力をさらに引き立てる多彩なアクセサリーも用意されています。いったいどのようなアイテムが揃っているのでしょうか。【画像】これが