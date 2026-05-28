NHK連続テレビ小説『風、薫る』。5月29日放送の第45話では、フユ（猫背椿）がりん（見上愛）に手術介助を教えてもいいと言い出す。 参考：『風、薫る』見習い生と看病婦の深い溝シソンヌじろうが見せた“コント師の凄み” 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 シマケン（佐野晶哉）が宗一（上杉柊平）と安（早坂美海）