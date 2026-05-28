JR変電所でトラブル 消防によりますと、午前4時53分、岡山県高梁市のJR備中広瀬変電所でJRの職員から「火災警報器がなっているので確認したところ、煙が充満している」と通報がありました。 【現場の写真をもっとみる】「煙が充満している」119番通報 JR変電所でトラブル 消防車2台、指揮車1台が現場に出動し、午前7時41分に鎮火したということです。