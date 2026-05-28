私はチサト（33歳）。工場で軽作業のパートをしています。少し前に配置換えがあり、新しい部署に移りました。数人のパートさんたちと共に、ピッキング・梱包・仕分け・検品・シール貼りなどをコツコツ進めています。私はもともと無口で、余計なおしゃべりは疲れるタイプ。別に私語は禁止ではありませんが、集中できなくなるのであまり雑談には加わっていません。けれどよく隣の席になるレイさん（28歳）が……。とにかくおしゃべり