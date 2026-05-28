＜リゾートトラスト レディス事前情報◇27日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞1993年から全国各地のコースで開催されてきた今大会が19年ぶりにグランディ那須白河GCに帰ってきた。福島県内での女子ツアー開催も実に11年ぶり。福島出身の蛭田みな美は「実家から通う試合なんて、プロになって初めてなんでビックリです」と地元でのトーナメント開催を喜んでいる。【写真】GSS2本持ち！蛭田みな