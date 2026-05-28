タレントの山口もえ（48）が27日、自身のインスタグラムを更新。77歳を迎えた大物タレントの喜寿のお祝いをしたことを報告した。「大竹まことさん喜寿おめでとう御座います12年ぶりに金曜オトナイトメンバー碓井広義さん、繁田美貴アナとオトナイトスタッフさんでお祝いをしました」と大竹まこととのショットをアップ。「大竹さんはラジオ生放送3時間半お喋りずっとしてきたはずなのにお食事中もずーっと喋り倒し