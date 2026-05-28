【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：50,644.28 △182.60（5/27）NASDAQ：26,674.74 △18.55（5/27） 1.概況 米国市場は3指数とも上昇し、いずれも最高値を更新しました。ホルムズ海峡の早期正常化を目指す報道がなされたものの、トランプ米大統領は「満足していない」と述べたことで引き続き今後の進展が期待されます。ダウ平均は25ドル高の50,487ドルで取引を開始し、寄付きでこの日の安値をつ