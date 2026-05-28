◇ナ・リーグカブス ― パイレーツ（2026年5月27日ピッツバーグ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が27日（日本時間28日）、敵地でのパイレーツ戦に「6番・右翼」で先発。初回の守備で右翼フェンスに背中から激突する場面があった。2―0とリードした初回2死走者なしで、パイレーツ3番・レイノルズの痛烈な打球が右翼へ。追いかけた鈴木はフェンス際でジャンプしたものの打球を捕ることができず、背中からフェンスにぶつかっ