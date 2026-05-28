人気モデル兼ポーカー女子の“必勝宣言”。最後まで分からない勝負に視聴者も大いに引き込まれた。【映像】あざとポーカー美女、眩しすぎる“満開スマイル”美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第7回が5月23日に配信。好位置につけていた谷口彩菜が、実力派ポーカー女子・すみれとのオールイン勝負に挑んだ。この場面では、3位につけていた谷口