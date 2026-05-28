◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2026年5月27日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）のロッキーズ戦で予定通り、投打二刀流で出場することが決まった。試合前会見でデーブ・ロバーツ監督（53）が明かした。相手先発・菅野智之投手（36）とメジャー初の投げ合いで5勝目を目指す。指揮官は大谷について「翔平は今日、打つ」と明言。「サンディエゴ（前回登板のパドレス戦）ではかなり