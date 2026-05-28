先生と友だちと「対人関係の悩みごと」とおうちサポート 人との距離感をうまくつかめない 困りごと【距離感がわからない】 友だちとのちょうどよい距離感は、成長とともに身についていく可能性もありますが、年齢があがっても仲よしの友だちだからと抱きついてしまったり、ベタベタとさわってしまったり、小学校の先生の膝の上に座りたがったり、手をつないで行動をしたり……という姿がみられると気になりますね。