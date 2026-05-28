人類との出会いと家畜化のはじまり、そして愛されるペットへ 人類との長い時間の関わりのなかで、ヤマネコは猫へと変わっていきました。その歴史は約１万年前までさかのぼります。 人間と猫の祖先であるリビアヤマネコのファーストコンタクトは、人間が農耕生活を始めた１万年ほど前とされています。大切な穀物をネズミから守るため、人々はヤマネコをそばに置こうと考え、長い時間をかけて根気強くイエネコへと家畜化